Son dakika! Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (2)

07.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:24
Son dakika! Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (2)

Düzce'de günlerdir kayıp olan 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulunmuştu. Mahkemede verdikleri ifadede çocuklar, evden kaçıp o eve sığındıklarını, başka şehre gitmeyi planladıklarını ve erkeklerle cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oturan M.Y (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y.'nin (15) aileleri, kızlarının 22 Kasım günü evden çıktıklarını bir daha geri gelmedikleri ihbarında bulunması üzerine polis, 12 erkeğin uyuşturucu partisi verdiği eve baskın düzenlemişti. Kız çocukları baskın yapılan evde bulunurken, 12 erkek gözaltına alınmıştı.

CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAMAMIŞLAR

Düzce'de evden kaçarak 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan M.Y. (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y. (15) mahkemede verdikleri ifadelerinde evde yakalanan 12 kişiyle cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi. 3 kız çocuk, evden kaçtıkları için başka bir kente gitmeyi planladıklarını, bu süre içinde sığınacak bir yer aradıklarını, S.Ö.'nün kiraladığı evde kaldıklarını ve eve giren çıkan kişileri tanımadıkları belirtti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

İlgili Haberler

Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu
Genç kız evinde ölü bulundu
Genç kız evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Sinan Gümüş Gökhan Gönül Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Bursa Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (2) - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:24:26. #1.14#
title