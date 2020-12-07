Son dakika! Evden kaçan 3 kız çocuğu uyuşturucu partisi yapılan evde bulundu (2)

Düzce'de günlerdir kayıp olan 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulunmuştu. Mahkemede verdikleri ifadede çocuklar, evden kaçıp o eve sığındıklarını, başka şehre gitmeyi planladıklarını ve erkeklerle cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oturan M.Y (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y.'nin (15) aileleri, kızlarının 22 Kasım günü evden çıktıklarını bir daha geri gelmedikleri ihbarında bulunması üzerine polis, 12 erkeğin uyuşturucu partisi verdiği eve baskın düzenlemişti. Kız çocukları baskın yapılan evde bulunurken, 12 erkek gözaltına alınmıştı.

CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAMAMIŞLAR

Düzce'de evden kaçarak 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan M.Y. (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y. (15) mahkemede verdikleri ifadelerinde evde yakalanan 12 kişiyle cinsel birliktelik yaşamadıklarını söyledi. 3 kız çocuk, evden kaçtıkları için başka bir kente gitmeyi planladıklarını, bu süre içinde sığınacak bir yer aradıklarını, S.Ö.'nün kiraladığı evde kaldıklarını ve eve giren çıkan kişileri tanımadıkları belirtti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ