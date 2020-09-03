Evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren adam polisi arayıp kendini ihbar etti
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Evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren adam polisi arayıp kendini ihbar etti

Kastamonu'da cinnet getiren bir baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. "Oğlumu öldürdüm" dediği öğrenilen adam olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

03.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:49

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesinde ikamet eden baba, evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisleri arayarak kendini ihbar eden adam gözaltına alındı.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesinde Kazıkkarabekir Caddesi üzerine bulanan bir apartmanda ikamet eden S.B, evde bulundukları sırada oğlu Selçuk Baltacıoğlu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba S.B., eline geçirdiği bıçakla oğlu Selçuk Baltacıoğlu'nun üstüne yürüdü. Oğlan, bıçak darbesiyle olay yerini yaşamını yitirdi.

Evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren adam polisi arayıp kendini ihbar etti

CİNAYETİN ARDINDAN POLİSİ ARADI

Olayın etkisinden çıkan baba S.B.'nin, 155 Polis İmdat Hattını arayarak "Oğlumu öldürdüm" diyerek kendini ihbar ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak evde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından cinayet şüphelisi baba S.B., Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren adam polisi arayıp kendini ihbar etti

Kaynak: İHA

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