Son Dakika: Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar'a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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Son Dakika: Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar'a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Son dakika: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar'a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

11.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:22

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar, tutuklu yargılandığı davada, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Volkan Bayar'ı azmettirdiği öne sürülen, mahkemedeki savunmasında, "Volkan ile aramızdaki telefon görüşmelerinin içeriği onu azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermez. Silahtan haberim yok, beraatımı talep ediyorum" diyen eski eşi Saadet Aylin Y. ise 'delil yetersizliği' nedeniyle beraat etti.

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NE OLMUŞTU?

Olay ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de meydana geldi. Araştırma Görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Yaşanan bu acı olay sonrasında Volkan Bayar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', eşi Saadet Aylin Yağan hakkında da 'azmettirme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Son Dakika: Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar'a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Haber Yorumları (7)
TABİKİ İNSAN ÖLDÜRMEYİ HAKLI GÖSTERMEZ AMA: Türkiyede akademisyen kılığındaki vampirler gençlerin kanını nasıl meiyor bilmiyorrsunuz. Yıllarını sömürüp bir mendil gibi kenara atan o kadar hoca var ki lisans üstü eğitimde. Tabiki insan öldürülmemeli ama öldüren de o anki sinirle her şeyi yapmış olabilir.
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İSFENDİYAR: Hak ettiği ceza mı ? mükâfat . . . işleyen adam zor yaşarken o beleş ömrü boyu beslenecek . . . haram olsun. . . zehiri olsun . . . buna adalet deyen ne dediğini bilmez . . .
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MEVLÜT: insanlar bu hale nasıl gelebiliyor arkadaş ben bunu anlamıyorum. Üniversite de görevlisin eğitimcisin. 4 hocayı öldürüyorsun varsa bi anlaşmazlık çek git. İnsanların hayatlarını niye karartıyorsun. Bunun gibilerini asmadıktan sonra ne anladım adaletten. Getirin idamı rahatlasın insanlar ya.
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