Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı

Eskişehir'de İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocuklarının öldürülmesiyle ilgili tutuklanan katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa hakkında terör örgütü PKK sempatizanı olduğu iddiasıyla ayrı bir soruşturma başlatıldı.

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Şerif Boğa'nın, bazı teröristlerin mezarlarının başında fotoğraflarının olduğu tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANI OLDUĞU GEREKÇESİYLE AYRI SORUŞTURMA

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca katil zanlısı hakkında terör örgütü sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı.

BİR AİLEYİ KATLETMİŞTİ

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın, katil zanlısı olduğu iddia edilen eski ortağı Mehmet Şerif Boğa (29), bu kişinin yeğeni Hakkı B, dayısı Zeki O. ve akrabası Fesih Y. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar