Son dakika: Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: ADLİYEYE SEVK EDİLDİTokat'ta, koruma kararı olan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a (26) saldırmak için köydeki eve gidip, nöbet tutan jandarmalarla çatışırken, jandarma astsubay Ferhat Koyun'u yaralayan eski uzman çavuş Ömer Solmaz (30), gözaltındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tokat'ta, koruma kararı olan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'a (26) saldırmak için köydeki eve gidip, nöbet tutan jandarmalarla çatışırken, jandarma astsubay Ferhat Koyun'u yaralayan eski uzman çavuş Ömer Solmaz (30), gözaltındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Solmaz, cumhuriyet savcılığında sorguya alındı.