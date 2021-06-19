Son Dakika | Eski kayınbiraderi tarafından öldürülen avukat toprağa verildi

Bir son dakika haberine göre Eski kayınbiraderi tarafından öldürülen avukat toprağa verildi Isparta'da eski kayınbiraderi tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Ali Kaya toprağa verildi.