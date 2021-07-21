Son dakika haberleri | Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri | Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Eski kayınpederini öldürdü, 4 yakınını bıçakla yaraladı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürürken, 4 yakınını da yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski kayınpederini öldürdü, 4 yakınını bıçakla yaraladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürürken, 4 yakınını da yaralayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından eski damat ve beraberindeki şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1818 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle yaklaşık 2 ay önce boşanan İ.G., çocuğunu birkaç günlüğüne almak için yakınları ile birlikte e eski eşinin babası olan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun'un evine geldi. Bir süre sonra İ.G. ile Olgun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.G., yanında bulunan bıçağı çıkararak Süleyman Olgun'u bıçakladı. Bu sırada evde bulunan Olgun'un akrabaları ile İ.G.'nin yanında bulunan kişilerce taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada Süleyman Olgun'un yanı sıra evde bulunan akrabalarından İlhan Çiçek, Efendi Gürbüz, Nail Olgun ve Cihan Gürbüz de yaralandı. İ.G. ve yanında bulunan kişiler ise olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören mahalleli, 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Süleyman Olgun, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polisler tarafından eski damat İ.G. ve olaya karışan kişiler yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Eski damat dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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