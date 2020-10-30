Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu
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Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu

30.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:09

Son dakika! Bugün hayatını kaybeden eski başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili olarak hastaneden ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin eski başbakanlarından Mesut Yılmaz, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölüm haberini eşi Semra Yılmaz duyurdu. Yılmaz'ın vefat haberinden sonra birçok isim konuyla ilgili olarak açıklamada bulunurken, hastaneden de ilk açıklama geldi.

"2 YILDIR AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU"

Yılmaz'ın ölümüyle ilgili olarak tedavi gördüğü hastaneden de yazılı açıklama yapıldı. Florence Nightingale Hastanesi'nin başhekimi Uzm. Dr. Şamilgil yaptığı açıklamada, "Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili hastaneden ilk açıklama: Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu

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Haber Yorumları (4)
SON: Allah rahmet eylesin. Cumhurbaşkanı da ölecek Başbakan’da ölecek öyle ise her fırsata Kuran okuyan sayın büyüklerim neden Yüce Kitap da yazılanların sadece bir tını olarak dinler Kibir Allah’ın en nefret ettiği şey ama ben böyle bir Kibir görmedim arkadaş
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6.FİLO: Çok üzüldüm. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olur inşallah.
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İSTANBUL: İşte görün başbakan da olsan ölüm mutlaka gelecektir, . Şimdi Allaha hesap verme zamanı. Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin.
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