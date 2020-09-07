Son dakika! Eski Bakan'dan Başkan Özlü'ye ziyaret
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Son dakika! Eski Bakan'dan Başkan Özlü'ye ziyaret

Son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – 65. Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, aynı dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Son dakika! Eski Bakan'dan Başkan Özlü'ye ziyaret
07.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:46

DÜZCE (İHA) – 65. Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, aynı dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 65. Hükümetinde görev alan Ahmet Eşref Fakıbaba ve Faruk Özlü, Düzce'de bir araya geldi. Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nde bir araya gelerek sohbet etti. Fakıbaba'ya Düzce hakkında bilgiler veren Başkan Özlü, Düzce'ye gelmesinden ötürü kendisine teşekkür etti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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