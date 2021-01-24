Son dakika haber: Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden internet kafeye baskın kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden internet kafeye baskın kamerada

24.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:09
Son dakika haber: Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden internet kafeye baskın kamerada

Son dakika gündem haberi... ESENYURT'ta, polis ekiplerinin bir internet kafeye yaptığı baskında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği ortaya çıktı.

ESENYURT'ta, polis ekiplerinin bir internet kafeye yaptığı baskında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 2 saat boyunca kapıyı açmamak için direnen internet kafe sahibinin işletmesinde, yaşları 14 ile 19 arasında değişen 50 kişi oyun oynarken yakalandı. Tedbirlere uymayan kişilere 3 bin 470 lira para cezası kesilirken, yaşı 15 yaşının altında olan çocuklar polis ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi. İşyeri de mühürlendi. 

İŞLETMENİN SAHİBİ KAPIYI AÇMAK İSTEMEDİ

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan ve içinde bir internet kafenin de yer aldığı iş merkezine giren çocukların uzun süre dışarı çıkmamasından şüphelenen polis ekipleri, işletmeyi kontrol etmek istedi. İnternet kafenin kapısını çalan polis ekipleri, içeri girmek istedi fakat işletmenin sahibi kapıyı açmak istemedi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kapının açılmaması üzerine savcılıktan izin alınarak, olay yerine çilingir çağrıldı. Çilingirin geldiğini duyan işletme sahibi daha fazla dayanamayarak kapıyı açmak zorunda kaldı. İçeri giren polis ekipleri, internet kafede yaşları 14 ile 19 arasında değişen yaklaşık 50 kişiyi oyun oynarken buldu.

ÇOCUKLAR DOLABIN ARKASINDAN ÇIKTI

Yapılan baskında oyun oynayan bazı çocuklar ise saklanmaya başladı. 2 çocuk, dolabın arkasına saklandı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramalarda bulunan çocuklar tekrar yerlerine oturdu.

İŞYERİ RUHSATSIZ ÇIKTIPolis ekipleri, işyerinin belgeleri kontrol edilirken, internet kafenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Durumu fark eden polisler, olay yerine zabıta ekiplerini çağırarak dükkanı mühürletti. Tedbirlere uymayan kişilere 3 bin 470 lira para cezası kesilirken, yaşı 15 yaşının altında olan çocuklar polis ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi. İnternet kafe sahibine ise idari para cezası kesildi.

(Fotoğraf)

 


- İstanbul
Son dakika haber: Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden internet kafeye baskın kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden internet kafeye baskın kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden internet kafeye baskın kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden internet kafeye baskın kamerada
Son dakika haber: Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden internet kafeye baskın kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Arda Turan Serdar Aziz Ali Şansalan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden internet kafeye baskın kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 11:09:02. #1.14#
title