ESENYURT'TA EVSİZ KİŞİ YAŞADIĞI PARKTA ÖLÜ BULUNDU - Haberler
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ESENYURT'TA EVSİZ KİŞİ YAŞADIĞI PARKTA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, evsiz olduğu öğrenilen bir kişi, bir parkın içinde yaşam alanı haline getirdiği bankta ölü bulundu.

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ESENYURT'ta, evsiz olduğu öğrenilen bir kişi, bir parkın içinde yaşam alanı haline getirdiği bankta ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Sokakta yaşayan yabancı uyruklu F.İ. (20), yaşam alanı haline getirdiği parkın içindeki bankta, bilinmeyen nedenle hayatını kaybetti. F.İ.'yi battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, F.İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. F.İ.'nin, cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ESENYURT'TA EVSİZ KİŞİ YAŞADIĞI PARKTA ÖLÜ BULUNDU

ESENYURT'TA EVSİZ KİŞİ YAŞADIĞI PARKTA ÖLÜ BULUNDU

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