Esenyurt'ta bir otelin üçüncü katından düşen kişi öldü

Esenyurt'ta bir otelin 3'üncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta bir otelin 3'üncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Mazhar A, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle 3'üncü kattaki odasının penceresinden düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mazhar A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş