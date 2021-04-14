Erzurum'un asırlık camilerinde Kovid-19 nedeniyle ramazan buruk geçiyor

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Asırlık camilerin bulunduğu Erzurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmaması sebebiyle bu yıl da ramazana sessiz başladı.

Asırlık camilerin bulunduğu Erzurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmaması sebebiyle bu yıl da ramazana sessiz başladı.

Bin yıldır Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı kent, medreseleri, kümbetleri, tarihi camileri ve yetiştirdiği İslam alimleriyle öne çıkıyor.

Kentin tarihi camilerinde Kovid-19 sebebiyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının kılınamaması nedeniyle, vatandaşlar ramazanı buruk geçiriyor.

Kovid-19 risk haritasında "Çok yüksek riskli iller" arasında bulunan Erzurum'da sadece vakit namazları için camilere giden vatandaşlar, burada tedbirlere uyarak Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.

Vatandaşlardan Muhammet Karakuş, AA muhabirine, her zaman camiye gelip huşu içinde ramazan ayını geçirdiğini söyledi.

Ramazan ayında hatim indirdiğini anlatan Karakuş, insanlık için de dua ettiklerini belirtti.

Hikmet Bulur da ramazan ayı nedeniyle camiye gelip Kur'an-ı Kerim okuduklarını, Kovid-19'un da biran önce bitmesi için Allah'a yalvardıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir