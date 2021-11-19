Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından karayolunda heyelan meydana geldi - Haberler
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Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından karayolunda heyelan meydana geldi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğünde depremin ardından Köprüköy-Hınıs karayolunda heyelan meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler karayolunu kapattı.

Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem yakın kentler Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.

HEYELAN OLDU

Ajanslara gelen görüntülerde deprem sonrası Hınıs ve Köprüköy arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan kaya parçalarının ana yola indiği görüldü.

"BİRKAÇ KÖYDEN YIKIM İHBARI GELDİ"

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı açıklamada "Birkaç köyden yıkıma ilişkin bize ihbarlar geldi ancak henüz can kaybına ilişkin herhangi olumsuz bir durum bize intikal etmedi." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir depremSon Dakika! Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erzurum'daki 5,1'lik deprem anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Erzurum'daki 5,1'lik deprem anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

 Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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