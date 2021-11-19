Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından karayolunda heyelan meydana geldi

Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem yakın kentler Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.

HEYELAN OLDU

Ajanslara gelen görüntülerde deprem sonrası Hınıs ve Köprüköy arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi. Dağlardan kopan kaya parçalarının ana yola indiği görüldü.

"BİRKAÇ KÖYDEN YIKIM İHBARI GELDİ"

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı açıklamada "Birkaç köyden yıkıma ilişkin bize ihbarlar geldi ancak henüz can kaybına ilişkin herhangi olumsuz bir durum bize intikal etmedi." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet