Son dakika: Erzurum'da çıkan yangında 4 ev hasar gördü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında 4 ev hasar gördü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında 4 ev hasar gördü.

Arıtaş Mahallesi'nde Dursun Çakmak'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede bulunan evlere de sıçradı.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti.

Yangın nedeniyle 4 evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan