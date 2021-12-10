Son dakika... Erzurum'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika... Erzurum'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika... Erzurum'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
AA / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Erzurum'un Oltu ilçesinde, 6 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen sıva ustası öldü.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde, 6 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen sıva ustası öldü.

İlçeye bağlı Karabekir Mahallesi Şehit Erhan Babacan Caddesi'ndeki 6 katlı bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan Şerafettin Polat (64) dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Olaydan bir süre sonra Polat'a ulaşamayan yakınları durumu arkadaşlarına iletti.

İnşaata gelen arkadaşları, asansör boşluğundaki kan izlerini takip edince Polat'ın kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü.

Çağrılan polis, sağlık ve itfaiye ekiplerince yapılan incelemelerde Polat'ın sıva yaparken asansör boşluğuna düşüp öldüğü anlaşıldı.

Polat'ın cesedi, otopsi yapılması amacıyla Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karabekir Mahallesi Muhtarı Muammer Yeşilyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polat'ın asansör boşluğundaki çimento kağıtlarının arasına düştüğü için ilk etapta fark edilmediğini söyledi.

Polat'ın kan izlerini takip eden arkadaşlarınca bulunduğunu anlatan Yeşilyurt, cesedinin de itfaiye görevlilerince ip bağlanarak asansör boşluğundan çıkartılabildiğini anlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AA / Erkan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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