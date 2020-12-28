Son dakika: Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası
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Son dakika: Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası

28.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:42
Son dakika: Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası

Son dakika habere göre Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan bir iş yeri ile 36 kişiye para cezası kesildi.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan bir iş yeri ile 36 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin giriş çıkışları ile işlek yerlerinden Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanları denetledi.

Denetimlerde, bir iş yerine ve 36 kişiye kısıtlamaları ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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