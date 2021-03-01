Son Dakika: Ermenistan yangın yeri! Muhalif göstericiler hükümet binasını bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: Ermenistan yangın yeri! Muhalif göstericiler hükümet binasını bastı

01.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:50

Son dakika: Geçtiğimiz hafta, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etmesinden sonra başlayan iç karışıklık devam ediyor. Tepki göstermek için Erivan'da toplanan muhalif göstericiler hükümet binasını bastı.

Azerbaycan'a karşı alınan ağır yenilginin ardından Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Başbakan Nikol Paşinyan ülkesinde istenmeyen adam ilan edilmişti.

ORDU PAŞİNYAN'IN İSTİFASINI İSTEDİ

Azerbaycan ile yapılan anlaşmadan sonra ülkede iç karışıklık başlarken, geçen hafta ordu yayınladığı bildiri ile Paşinyan'ı istifaya davet etti. Paşinyan bu bildiriyi 'darbe girişimi' olarak nitelendirdi ve destekçilerini sokağa çağırdı.

Son Dakika: Ermenistan yangın yeri! Muhalif göstericiler hükümet binasını bastı

HÜKÜMETTEKİ KUTUPLAŞMA SOKAĞA YANSIDI

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alan Paşinyan'ın bu talebi Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından kabul edilmedi. Hükümette yaşanan kutuplaşma halka da yansıdı ve sokaklarda Paşinyan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi.

Son Dakika: Ermenistan yangın yeri! Muhalif göstericiler hükümet binasını bastı

HÜKÜMET BİNASI BASILDI

Muhalif protestocular, artık görevde görmek istemedikleri Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlamak amacıyla başkent Erivan'daki hükümet binasını bastı. Baskın sırasında Paşinyan'ın binada olduğu da gelen iddialar arasında yer aldı.

Son Dakika: Ermenistan yangın yeri! Muhalif göstericiler hükümet binasını bastı

TEPKİ GÖSTERİP, OLAYSIZ ŞEKİLDE BİNADAN AYRILDILAR

Paşinyan karşıtı sloganlar atan grup bir süre tepkilerini gösterdikten sonra olaysız bir şekilde hükümet binasından ayrıldı.

Son Dakika: Ermenistan yangın yeri! Muhalif göstericiler hükümet binasını bastı
Son Dakika: Ermenistan yangın yeri! Muhalif göstericiler hükümet binasını bastı

İlgili Haberler

Son Dakika: Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti
Son Dakika: Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti
Son Dakika! 'Ülkede darbe girişimi var, sokağa çıkın' diyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı
Son Dakika! "Ülkede darbe girişimi var, sokağa çıkın" diyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı
Son Dakika: Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almayı reddetti
Son Dakika: Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almayı reddetti
Haber Yorumları (5)
ALİ: akp kaybederse bizde böyle olucaz
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
OBJEKTİF: Bana ne beter olsunlar
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FEDAİ: aldıkları beddualar tecelli etti
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Osman Özköylü Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Ermenistan yangın yeri! Muhalif göstericiler hükümet binasını bastı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 12:52:39. #1.16#
title