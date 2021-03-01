Son Dakika: Ermenistan yangın yeri! Muhalif göstericiler hükümet binasını bastı

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Son dakika: Geçtiğimiz hafta, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etmesinden sonra başlayan iç karışıklık devam ediyor. Tepki göstermek için Erivan'da toplanan muhalif göstericiler hükümet binasını bastı.

Azerbaycan'a karşı alınan ağır yenilginin ardından Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Başbakan Nikol Paşinyan ülkesinde istenmeyen adam ilan edilmişti.

ORDU PAŞİNYAN'IN İSTİFASINI İSTEDİ

Azerbaycan ile yapılan anlaşmadan sonra ülkede iç karışıklık başlarken, geçen hafta ordu yayınladığı bildiri ile Paşinyan'ı istifaya davet etti. Paşinyan bu bildiriyi 'darbe girişimi' olarak nitelendirdi ve destekçilerini sokağa çağırdı.

HÜKÜMETTEKİ KUTUPLAŞMA SOKAĞA YANSIDI

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alan Paşinyan'ın bu talebi Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından kabul edilmedi. Hükümette yaşanan kutuplaşma halka da yansıdı ve sokaklarda Paşinyan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi.

HÜKÜMET BİNASI BASILDI

Muhalif protestocular, artık görevde görmek istemedikleri Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlamak amacıyla başkent Erivan'daki hükümet binasını bastı. Baskın sırasında Paşinyan'ın binada olduğu da gelen iddialar arasında yer aldı.

TEPKİ GÖSTERİP, OLAYSIZ ŞEKİLDE BİNADAN AYRILDILAR

Paşinyan karşıtı sloganlar atan grup bir süre tepkilerini gösterdikten sonra olaysız bir şekilde hükümet binasından ayrıldı.