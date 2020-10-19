Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, CNN TÜRK ekibi patlamaya canlı yayında yakalandı: Bomba patladı abi bomba
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Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, CNN TÜRK ekibi patlamaya canlı yayında yakalandı: Bomba patladı abi bomba

19.10.2020 14:53 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:25

Son dakika! CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman da canlı yayındayken Terter'deki bir fabrikaya 7 top mermisiyle yapılan saldırıya tanıklık etti. Öztürk'ün o anlardaki paniği ve "Bomba patladı abi bomba... Halil yürü" de videoda yer aldı.

Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. Yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

DHA EKİBİ PATLAMAYA CANLI YAYINDA YAKALANDI

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmada ateşkes anlaşmasını hiçe sayan saldırılarına devam ediyor. Son olarak Terter'de bir pamuk fabrikasını 7 top mermisiyle hedef alan Ermenistan, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibinin canlı yayında olduğu sırada havan saldırısı yaptığı anlar kaydedildi. O anlarda Fulya Öztürk'ün "Bomba patladı abi bomba... Halil yürü" sözleri videoya damga vurdu.

7 TOP MERMİSİYLE SALDIRDILAR

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. DHA'ya konuşan yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. Öte yandan bölgeden canlı yayın yapıldığı sırada bir patlama daha meydana geldi.

Son Dakika! Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, CNN TÜRK ekibi patlamaya canlı yayında yakalandı: Bomba patladı abi bomba

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Haber Yorumları (12)
MUSTAFA: bu kurgu dıyen burdan bıle muhalıflık yapanlar savası ne sanıyorlar acaba ellerıne sılah aldılarmı merak edıyorum. bırı demıs lastık yakmıslar falan. çok boş adamsınız vesselam yada ermenistan vatandasıda olabılırsınız.
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ENGİN: Ne bekliyorsun uz anlamıyorum ki onlar sivilleri. vuruyorsa sizde vurun. Sivilleri vurmadınız diye kimse size madalya takmaz.
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HAHA: binanın ıkı tarafınanda yangın yakmıslar yok havan mermısı geldı diyolar kurgu tamamen
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