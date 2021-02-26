Son Dakika! Erdoğan'dan "Normalleşme hangi illerden başlayacak?" sorusuna yanıt: Pazartesi günü değerlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da bulunan Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, son zamanlardaki gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"BİLİM KURULU TAVSİYELERİ KABİNE'DE DEĞERLENDİRİLECEK"

Daha önceki Kabine toplantısı sonrasında 1 Mart'ta normalleşmenin başlayacağını duyuran Erdoğan'a, önümüzdeki süreç ve kısıtlamaların gevşetilmesi sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı milyonların merakla cevabını beklediği soruya, "Bilim Kurulu'ndaki çalışmalar Kabine önüne gelecek. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bize takdim edecek. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili ne gibi adımlar atabiliriz, otellerle ilgili kararları pazartesi günkü Kabine Toplantısı'nda atacağız." ifadeleriyle yanıt verdi.

NORMALLEŞMENİN 1 MART'TA BAŞLAYACAĞININ MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele başta olmak üzere önemli konuların masaya yatırıldığı geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş; kademeli normalleşme sürecini Mart ayında başlatacaklarını söylemişti. Erdoğan, normalleşme sürecindeki yol haritasını ise şu sözlerle açıklamıştı: "Mart ayı aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını illerdeki duruma göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz."