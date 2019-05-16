Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 19 Mayıs Kutlamalarına Davet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'da yapılacak 100. Yıl kutlama törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daveti kabul etti.

KILIÇDAROĞLU DAVETE KATILACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirdi. Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca, 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlama törenine Kılıçdaroğlu'nun da davet edildiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul ettiğini belirten Özkan, resmi törenlerde yer alacaklarını ifade etti.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu en son 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen mitingde bir araya gelip vatandaşa hitap etmişlerdi.

AKŞENER DE DAVET EDİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı tarafından19 Mayıs 100. yıl törenine davet edildiği öğrenildi.