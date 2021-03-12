Son dakika! Erçek Gölü'nde fırtına ve tipiden dolayı balıkçı tekneleri mahsur kaldı
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Son dakika! Erçek Gölü'nde fırtına ve tipiden dolayı balıkçı tekneleri mahsur kaldı

12.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:52
Son dakika! Erçek Gölü'nde fırtına ve tipiden dolayı balıkçı tekneleri mahsur kaldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yer alan Erçek Gölü'ndeki tekneler yoğun fırtına ve tipiden dolayı mahsur kaldı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yer alan Erçek Gölü'ndeki tekneler yoğun fırtına ve tipiden dolayı mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Erçek Mahallesi'ndeki limandan balık avlamak üzere çıkış yapan balıkçılar, ani fırtına ve tipiden dolayı yolunu kaybetti. Görüş mesafesinin düştüğü gölde mahsur kalan balıkçılar, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Ekipler olay yerine ulaşırken balıkçı tekneleri gölün karşı kıyısına ulaştı. Burada limanın olmaması nedeniyle karaya yakın bir alanda demir atan tekneler, güvenli alanda bekletiliyor.

Balıkçı tekneleri, fırtına ve tipinin dinmesiyle Erçek Mahallesi'ndeki limana alınacak. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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