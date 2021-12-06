Son dakika: Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - 14 kişinin öldüğü patlamanın ardından onlarca kişi bölgeyi terk etti - Haberler
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Son dakika: Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - 14 kişinin öldüğü patlamanın ardından onlarca kişi bölgeyi terk etti

AA / Aman Rochman - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 14'e yükseldi. 11 köyün etkilendiği bölgede tahliye çalışmaları başladı.

3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Patlamadan bölgedeki 11 köy etkilendi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkililerine dayandırılan habere göre patlama sonrası 14 kişinin hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi yaralandı. Yaralananların çoğunluğunun yanık tedavisi gördüğü ifade edildi. Patlama nedeniyle çok sayıda hayvan da telef oldu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Son dakika: Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - 14 kişinin öldüğü patlamanın ardından onlarca kişi bölgeyi terk etti

Son dakika: Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - 14 kişinin öldüğü patlamanın ardından onlarca kişi bölgeyi terk etti

Son dakika: Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - 14 kişinin öldüğü patlamanın ardından onlarca kişi bölgeyi terk etti

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 Son dakika haberleri... Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama

Son dakika haberleri... Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda patlama

AA / Aman Rochman - Son Dakika Haberleri

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