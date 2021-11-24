Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattı
Son dakika: Türkiye'de dolar kurundaki artışın ardından bazı sosyal medya hesapları, akşam saatlerinde vatandaşları sokağa çağırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, halkı tahrik ettiği belirlenen 271 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattı.
Türkiye önceki gün ekonomi açısından tarihi günlerden birini yaşadı. Sabah saatlerinde yükselmeye başlanan dolar, 13'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı. Doların hızla yükselmesinin ardından bu durumu fırsata çeviren bazı sosyal medya hesapları, vatandaşları sokağa davet etti.
271 HESAP HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları tahrik ettiği ve halkı galeyana getirdiği tespit edilen 271 hesap hakkında inceleme başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır"
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
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