Eminönü'nde ortalığın savaş alanına döndüğü esnaf kavgası kamerada
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Eminönü'nde ortalığın savaş alanına döndüğü esnaf kavgası kamerada

Eminönü'nde ortalığın savaş alanına döndüğü esnaf kavgası kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eminönü'nde bir handa, ortalığın savaş alanına döndüğü, iki grup esnaf arasındaki kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eminönü'nde bir handa, ortalığın savaş alanına döndüğü, iki grup esnaf arasındaki kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra Rıza Paşa Han'da meydana geldi. Aynı bölgede iş yapan iki grup esnaf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine küfür etmesiyle sözlü tartışma kavgaya döndü. Ortalığın savaş alanına döndüğü yumruklu kavga handaki cansız mankenler yerlere düştü. Kavga edenlerden birinin cansız mankenlerin konulduğu demir direkle saldırdığı görüldü. Kalabalık iki grubun handaki kavgası sokağa taştı. Yoğunluğun yaşandığı sokaktan geçenler kavga nedeniyle zor anlar yaşadı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgada tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Eminönü'nde ortalığın savaş alanına döndüğü esnaf kavgası kamerada
Eminönü'nde ortalığın savaş alanına döndüğü esnaf kavgası kamerada
Eminönü'nde ortalığın savaş alanına döndüğü esnaf kavgası kamerada
Eminönü'nde ortalığın savaş alanına döndüğü esnaf kavgası kamerada
Eminönü'nde ortalığın savaş alanına döndüğü esnaf kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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