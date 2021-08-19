28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Manavgat'ta gözaltına alındı
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28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Manavgat'ta gözaltına alındı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Manavgat'ta gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı yakalama kararı sonrasında Manavgat'ta ikamet ettiği öğrenilen Hakkı Kılınç, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Manavgat'ta gözaltına alındı - Haberler
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