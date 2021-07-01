Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı
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Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı

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Son dakika: Türkiye'nin günlerdir konuştuğu istismar olayıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sevindiren haber geldi. Mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı.

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman'ın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları sürüyor. Söz konusu istismar olayıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan herkesi sevindiren açıklama geldi.

KORUNMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak bilinen olay önceki gün tekrar gündeme gelmiş ve toplumun tüm katmanları yüksek sesle bu karar itiraz etmişti. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran çocukların babaannelerinin Antalya'nın Finike ilçesindeki torunlarının anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı, mağdurların, Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan beyanları ile yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı kaydedilmişti.

Sanıkların 16 Ekim 2020'de tutuklanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, yargılama sürecinde ise delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021'de tutuksuz yargılanmalarına karar verildiği, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuksuz yargılamaya yapılan itirazın ise Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği bildirilmişti. Yargılama sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, duruşmanın 17 Eylül 2021 görüleceği kaydedilmişti.

Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı
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