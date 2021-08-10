Son Dakika-Elazığ elektrik kesintisi! Elazığ elektrik kesintisi planlı mı? Elazığ elektrik bakım ve kesinti programı...
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Son Dakika-Elazığ elektrik kesintisi! Elazığ elektrik kesintisi planlı mı? Elazığ elektrik bakım ve kesinti programı...

Son Dakika-Elazığ elektrik kesintisi! Elazığ elektrik kesintisi planlı mı? Elazığ elektrik bakım ve kesinti programı...
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Elazığ'da gerçekleşen elektrik kesintisi sonrası elektriğin ne zaman geleceği ve planlı olup, olmadığı merak edilmekte. Peki Elazığ elektrik kesintisi planlı mı?

Ülkemizin birçok yerinde alt yapı çalışması kapsamında elektrik kesintileri meydana gelmektedir. Bu bağlamda yaşanan kesintiler elektrik dağıtan firmalar tarafından vatandaşlar ile "Elektrik bakım ve kesinti programı" adı altında paylaşılmakta. Son dönemde elektrik kesintisi yaşayan illerimizden Elazığ'da yaşanan kesinti ile detayları, elektrik bakım ve kesinti programını haberimizde bulabilirsiniz.

ELAZIĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANLI MI?

Elazığ elektirik dağıtımını Fırat Elektrik dağıtım yapmaktadır. Bu bölgede şuan için planlı bir kesinti beklenmemektedir.

ELAZIĞ ELEKTRİK BAKIM VE KESİNTİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN!

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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