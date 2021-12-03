Son dakika! El freni çekilmeyen kamyonet park halindeki araçlara çarptı; o anlar kamerada

MUŞ'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet hareket ederek yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Yaklaşık 15 aracın hasar gördüğü kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaldırım ve yol üzerinde bulunan birçok kişi, çevredekilerin arkasından koşarak durdurmaya çalıştığı kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde iş yerine malzeme teslim etmek için kamyoneti yol kenarına park eden sürücü, aracından indi. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, bir süre sonra hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı hızlanan kamyonet, yolun karşı tarafına geçerek park halinde bulunan araçlara çarptı. Kamyonetin hareket ettiğini gören sürücü ve çevredekiler, peşinden koşup durdurmaya çalıştı. Sürücüsünün ve vatandaşların durduramadığı kamyonet, park halindeki yaklaşık 15 araca hasar verirken, kaldırım ve yol üzerinde bulunanlar, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İş yerinden dışarı fırlayan Ferhat Yıldız ise, "Birden bağırma ve çağırma sesleri geldi. Panikle hemen dışarı çıktık. Baktık ki, içerisinde sürücüsü olmayan bir kamyonet yukarıdan geliyor. Bağırma, çağırma seslerinden dolayı bizler kamyonetin altına insanların girmiş olabileceği korkusunu yaşadık. Bir baktık ki zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonet, park halinde bulunan 10-15 araca büyük bir maddi zarar verdi. Allah'a şükürler olsun kazada herhangi bir can kaybının yaşanmaması bizleri sevindirdi" diye konuştu.