Son dakika! Ehliyetsiz sürücünün aracı başkasına verdiği an dronla görüntülendi
09.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:29
Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ehliyetsiz sürücü, jandarma kontrol noktasını görünce, otomobili yol kenarında durdurup, direksiyona yanındaki kişiyi geçirdi.
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ehliyetsiz sürücü, jandarma kontrol noktasını görünce, otomobili yol kenarında durdurup, direksiyona yanındaki kişiyi geçirdi. Dron tarafından görüntülenen sürücü ile yanındaki kişiye, toplam 5 bin 892 lira ceza uygulandı.
- Afyonkarahisar
Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı- Hocalar yolu üzerinde dron destekli yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında, jandarma ekiplerini gören sürücü Ali M., otomobili yol kenarında durdurdu. Durumu fark eden jandarma ekipleri de dronla görüntü almaya başladı.Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü Ali M., görüntülendiğinden habersiz yanında bulunan araç sahibi Ahmet M. ile yer değiştirdi.
Sürücü değişikliğinin ardından otomobili durduran jandarma ekipleri, Ahmet M. ve Ali M.'ye toplam 5 bin 892 lira ceza uyguladı.
- Afyonkarahisar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI