Son dakika! Ehliyetsiz sürücünün aracı başkasına verdiği an dronla görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Ehliyetsiz sürücünün aracı başkasına verdiği an dronla görüntülendi

09.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:29
Son dakika! Ehliyetsiz sürücünün aracı başkasına verdiği an dronla görüntülendi

Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ehliyetsiz sürücü, jandarma kontrol noktasını görünce, otomobili yol kenarında durdurup, direksiyona yanındaki kişiyi geçirdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ehliyetsiz sürücü, jandarma kontrol noktasını görünce, otomobili yol kenarında durdurup, direksiyona yanındaki kişiyi geçirdi. Dron tarafından görüntülenen sürücü ile yanındaki kişiye, toplam 5 bin 892 lira ceza uygulandı.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı- Hocalar yolu üzerinde dron destekli yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında, jandarma ekiplerini gören sürücü Ali M., otomobili yol kenarında durdurdu. Durumu fark eden jandarma ekipleri de dronla görüntü almaya başladı.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü Ali M., görüntülendiğinden habersiz yanında bulunan araç sahibi Ahmet M. ile yer değiştirdi.

Sürücü değişikliğinin ardından otomobili durduran jandarma ekipleri, Ahmet M. ve Ali M.'ye toplam 5 bin 892 lira ceza uyguladı.


- Afyonkarahisar
Son dakika! Ehliyetsiz sürücünün aracı başkasına verdiği an dronla görüntülendi
Son dakika! Ehliyetsiz sürücünün aracı başkasına verdiği an dronla görüntülendi
Son dakika! Ehliyetsiz sürücünün aracı başkasına verdiği an dronla görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

İlgili Haberler

Bursa'nın boş cadde ve meydanları, dronla görüntülendi
Bursa'nın boş cadde ve meydanları, dronla görüntülendi
Son dakika! Çocuğun drondan kaçma anı kamerada
Son dakika! Çocuğun drondan kaçma anı kamerada
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaralı bisikletli gözyaşlarına boğuldu
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaralı bisikletli gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Ehliyetsiz sürücünün aracı başkasına verdiği an dronla görüntülendi - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:44:13. #1.15#
title