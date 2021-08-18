Son dakika! Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

Son dakika! Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Zemçi Acar idaresindeki 02 AAH 111 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Dindar Teker idaresindeki 02 BC 233 plakalı Fiat marka otomobille İmamağa Mahallesi 1984 Sokak'ta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Didar Teker yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika! Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı
Son dakika! Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Zeydan Karalar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Bülent Ersoy Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Mustafa Er Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:51:56. #1.14#

title