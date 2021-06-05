EĞİRDİR GÖLÜ YAKINLARINDA SU SAMURU ÖLÜSÜ BULUNDU

Isparta'da geçen ay bir amatör balıkçının cep telefonuyla çektiği görüntüler, Eğirdir Gölü'nde su samuru varlığına ilişkin heyecan yaratmış ve 30 yılı aşkın süredir gölde yapılan araştırmalarda bu hayvanın varlığına ilişkin emareye rastlanılmadığı açıklanmıştı.

Isparta'da geçen ay bir amatör balıkçının cep telefonuyla çektiği görüntüler, Eğirdir Gölü'nde su samuru varlığına ilişkin heyecan yaratmış ve 30 yılı aşkın süredir gölde yapılan araştırmalarda bu hayvanın varlığına ilişkin emareye rastlanılmadığı açıklanmıştı. Bu sabah ise Eğirdir'i Kovada Gölü'ne bağlayan kanalın kenarında su samuru ölüsü bulundu. Kanalın üzerinden geçen yolda bir aracın çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen su samuru incelenmek üzere götürüldü.

Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında bulunan Eğirdir'den Kovada'ya su bağlantısı olan Kovada Kanalı'nın üzerinden geçen asfalt yolun kenarında sabah 08.00 sıralarında hareketsiz yatan bir hayvan olduğunu görenler köy muhtarı Adil Özdemir'e haber verdi. Bunun üzerine olay yerine giden muhtar Adil Özdemir, yerdeki hayvanın su samuru olabileceğini düşünerek hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Belediyenin veteriner ekipleri gelerek yaptıkları incelemede su samuru olduğu tespit edilen hayvanın olduğunu belirledi. Hayvan inceleme sonrası ekipler tarafından bulunduğu yerden götürüldü. DAHA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Eğirdir'de 25 Mayıs akşamı amatör balıkçı Arif Süzen, balık tutmak için gittiği Eğirdir Gölü'nün Kovada Kanalı Demir Köprü mevkiinde su samuru olduğunu görüp, cep telefonuyla görüntülerini çekmişti. Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fuat Bilgin, 30 yılı aşkın süredir gölde limnolojik araştırmalar yaptıklarını ancak bugüne kadar su samurunun varlığına ilişkin emareye rastlamadıklarını söylemişti. Bu sabah cansız bulunan hayvanın görüntülerini inceleyen Fuat Bilgin, ölen hayvanın su samuru olduğunu kaydetti.

'BÜYÜK İHTİMALLE BALIK YEMEYE GELDİ'

Balkırı köyü muhtarı Adil Özdemir, Bize bir telefon açan oldu. Yolda bir hayvan olduğu söylendi. Biz de merak ettik, geldik; su samuru. Eğirdir Kovada kanalı yol kenarında ana yolun üzerinde büyük ihtimalle araba çarpmış. Üzüldük yani 1990'lı yıllarda bizim çocukluğumuzda eski ırmaklarda bu kanallarda bunu görüyorduk. İşte 30 yıl sonra tekrar görmek nasip oldu. Maalesef ölü olarak gördük ama üzüldük yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle balık yemeye geldi. Tabii ki yola çıktı çünkü yol kanala çok sıfır. Araba çarpmış ölmüş vaziyette. Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim ettik dedi.

'ARABA ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ'

Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse de Bizler uzun süredir bu su samurunu takip ediyorduk göl kenarında. Göl kenarında kullanmadığımız bir balık havuzu vardı içi otla dolu. Ona da dokunmadık bu hayvanlar daha rahat şekilde yaşasın diye. Muhtelif zamanlarda da o havuza balıklandırma yapıyorduk bunlar beslenme noktasında açlık çekmesin diye. Bu su samuru ailesi büyümüş gördüğümüz kadarıyla. Muhtelif zamanlarda da göl kenarında avcılık yapan insanların bu samuru gördüklerini bizlere beyan etti. Bizler de onlara 'bu samurlar buranın güzelliği sakın ha dokunmayın' ve bir aile oluşmuştu. Ama maalesef üzücü bir olay büyük bir ihtimalle Kovada kanalına istemeyerek de olsa girmiş ve bir kot farkıyla maalesef oradan yukarı çıkamadığını görüyoruz. ve kanal boyunda da bir araba çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük. Keşke bununla canlı bir şekilde karşılaşmış olsaydık diye konuştu.

'OLMAMASINI ARZU EDERDİK'

Ölen su samurunun yaklaşık 120 santim boyunda ve erkek olduğunu anlatan Mehmet Küçükköse, şöyle devam etti

Şu anda bir otopsiye gerek kalmayacak bir şekilde araba kazasıyla hayatını kaybettiği gözüküyor. Olmamasını arzu ederdik. Bu aileyle yeniden tanışacağımıza inanıyoruz ki buradaki gölün kenarındaki havuza dokunmuyoruz. Bu aile burada. Bu hayvanımız erkek. Yaklaşık 20 kilo ağırlığında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı