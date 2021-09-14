Son dakika... Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddiasına ilişkin gölden numune alındı

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin gölden numune alındı.

Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, iddialar üzerine çalışma başlattı.

Altınkum Plajı bölgesine giden ekipler, gölün suyundan numune alarak analize gönderdi.

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme başlatmış, yapılan incelemede göle doğrudan herhangi bir atık su deşarjının ve göl yüzeyini kaplayan herhangi bir kirlilik olmadığı bildirilmişti.

???????