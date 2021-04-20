Son Dakika! Ege denizinde, Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
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Son Dakika! Ege denizinde, Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

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Son dakika! Ege Denizi'nde sabah 08.09 saatlerinde 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Muğla'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla'nın Datça ilçesinin 33.29 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.09'da meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yerin 7.17 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça'da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI: TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını, alanda tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Son Dakika! Ege denizinde, Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika! Ege denizinde, Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
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