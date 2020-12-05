Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı
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Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı

05.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:59
Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre EDİRNE'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin yaptığı uygulamadan kaçan sürücü, drone sayesinde yakalandı.

EDİRNE'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin yaptığı uygulamadan kaçan sürücü, drone sayesinde yakalandı. 

?Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, akşam saatlerinde kentin farklı bölgelerinde uygulama yapmaya devam etti. Sürücülere yönelik yapılan uygulamada, izni olmadan sokağa çıkanlara cezai işlem uygulandı. Uygulama sırasında, bir sürücü polis ekiplerini görmesinin ardından uygulama noktasına gelmeden bölgeden kaçtı. Aracı fark eden ekipler harekete geçerken, devreye drone eğitimli memur girdi. Ekiplerin drone ile tespit ettiği sürücü, aracıyla bir çıkmaz sokakta kaldı. Yakalanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 


Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı
Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı
Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı
Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı
Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı
Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı
Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı
Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı
Son Dakika | Edirne'de polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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