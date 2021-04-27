Son dakika... Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası

Son dakika... Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre SUNUCU Ece Erken, kendisine sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla Reynmen lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve rapçi Yusuf Aktaş'a 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

SUNUCU Ece Erken, kendisine sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla Reynmen lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve rapçi Yusuf Aktaş'a 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ece Erken, Reynmen'in sosyal medya hesabından kendisine hakaret ettiğini, bunun kişilik haklarına saldırı nitelikte olduğunu belirterek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılıyla başvurdu. Ece Erken'in avukatı Mete Menekşe aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, "Ece Erken'in işini yapması sonucu Davalı Yusuf Aktaş tarafından çirkin ithamlara ve hakaretlere maruz kalmıştır. Davalının, müvekkilimi kast ederek sarf ettiği bu hakaretamiz sözler karşısında Yusuf Aktaş'ın sosyal medyaki takipçi sayısı da gözönünde bulundurulursa müvekkilim Ece Erken'in kamuoyunda ne denli rencide edildiği daha iyi anlaşılacaktır. Müvekkilim bu olay neticesinde derin bir üzüntü duymaktadır" dedi. Hakaretlerin kabul edilemez olduğu ifade edilen dilekçede 5 bin liralık manevi tazminat davası açmanın zorunlu olduğu kaydedildi.   

     

NE OLMUŞTU?Reynmen 2020 yılının Ramazan ayında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Ece Erken ve Bircan Bali sunuculuğunu yaptıkları bir televizyon programında Reynmen'in ezan paylaşımı hakkında yorumlarda yaptı. Konuyla alakalı olarak Reynmen de sosyal medya hesabından "Bitmek bilmedi karalamaya çalışmalarınız" cümlesiyle başlayan yazılı bir paylaşımda bulundu. Reynmen'in bu sözlerinin ardından Ece Erken de dava açacağını belirtti. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu
Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde ısrarcı! Bayramdan sonrasını işaret etti
Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde ısrarcı! Bayramdan sonrasını işaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Hakan Sabancı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ömer Ali Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Ece Erken'den Reynmen'e 5 bin liralık tazminat davası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:42:09. #1.16#

title