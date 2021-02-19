Son dakika! Düzceli baba şehit oğlunun hayalini kurduğu evde onun hatıralarını sergiliyor

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının zırhlı araçların geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu 15 silah arkadaşıyla şehit düşen sözleşmeli Piyade Er Cihan Aksarı'nın babası Cemal Aksarı, oğlunun hatıralarını yaşatıyor.

Şehidin babası Aksarı, oğlunun hayali olan evi tamamlayarak bir odasını da müzeye dönüştürdü.

Türk bayrakları, oğlunun fotoğrafları ve eşyalarıyla şehit arkadaşlarının fotoğraflarını burada sergileyen Aksarı, şehit babası olmanın gururunu yaşıyor.

Cemal Aksarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce oğlunu vatan uğruna feda ettiğini söyledi.

"Vatanım, devletim ve milletim sağ olsun." diyen baba Aksarı, "Askere giderken biz gecekondu gibi küçük bir evdeydik. Onun böyle bir eve sahip olabilmek için hayali vardı. Ben de baba olarak elimden geldiği kadar şehidimin vasiyetini yerine getirmeye çalışıyorum. Bu evi de onun adına yaptım. Burası müze olarak ona aittir." dedi.

"O ölmedi yanımızda, bizimle beraber"

Oğlunun sözleşmeli askerlik yaparken bütün parasını bu evin yapılması için kendilerine gönderdiğini anlatan baba Aksarı, şöyle konuştu:

"Biz bu duruma geldiysek onun maddi ve manevi desteğiyle geldik. Rabb'im tüm şehitlerin mekanlarını cennet eylesin. Bütün anılarını ona oluşturduğum bu alanda saklıyoruz. Burayı ona ayırdık ve burası tamamen ona ait. Şehidimin bütün anıları, hepsi burada. Biz anne baba olarak onunla yaşıyoruz. O ölmedi yanımızda, bizimle beraber. Onun burada olduğunu hissediyoruz."

"Ne mutlu bana ki bu vatana, bu millete bir evladımı verdim"

Yaşadıkları acının uzun süre geçse de hep içlerinde olduğunun altını çizen Cemal Aksarı, "Biz o acıyı tam içimizde hissettik ve şu an gelen bütün acı haberleri de tam içimizde hissediyoruz. O acı tarifi olmayan bir acıdır. Biz her şeye rağmen 'vatanımız sağ olsun' diyoruz. Bu vatana ben bir evlat verdim ama hiç önemli değil. Keşke devletimiz iste de diğer oğlumu da göndereyim. Vermeye de hazırım. Yeter ki vatanıma yurduma ben yardım edebileyim. Ne mutlu bana ki bu vatana, bu millete bir evladımı verdim. Ben bir şehit babası olarak gururla kıvançla konuşuyorum, Rabb'ime hamdolsun." diye konuştu.

Aksarı, bir evlat verdiklerini ancak binlerce evlatları olduğunu sözlerine ekledi.

Anne Sultan Aksarı ise vatana bir evlat verdiğini ama birçok evlat kazandığını anlatarak "Çok üzgün ama çok da mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer