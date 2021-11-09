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Yol kenarında çalışır halde duran aracın içerisinde ölü bulundu

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de yol kenarındaki aracın içinde bir vatandaşın hareketsiz şekilde yattığını görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araç sürücüsü Orhan Peker'in öldüğünü belirledi.

Düzce'de yol kenarında duran araç, bölgedeki vatandaşları panikletti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araç sürücüsünü ölü olarak buldu.

KAPILARI KİLİTLİ DEĞİLDİ

Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda 81 AP 557 plakalı otomobilin direksiyonunda bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kapıları kilitli olmayan çalışır haldeki otomobili durdurarak sürücüye müdahale etti. Kimliğinin Orhan Peker olduğu belirlenen sürücünün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Peker'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Peker'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu

Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu

Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu

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