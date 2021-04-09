Son dakika haber: ADIYAMAN DURAKTA BULDUĞU KADIN ÇANTASINI POLİSE TESLİM ETTİ
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Son dakika haber: ADIYAMAN DURAKTA BULDUĞU KADIN ÇANTASINI POLİSE TESLİM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ADIYAMAN'da, otobüs durağında içinde para ve kredi kartları olan kadın çantası bulan Mustafa Alkan, çantayı polise teslim etti.

ADIYAMAN'da, otobüs durağında içinde para ve kredi kartları olan kadın çantası bulan Mustafa Alkan, çantayı polise teslim etti.

Mimar Sinan Mahallesi'nde evine gitmek isteyen Mustafa Alkan, otobüs durağında kadın çantası buldu. Alkan, içinde bir miktar para, kimlik ve kredi kartı bulunan çantayı sahibine ulaştırılması için olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Kadın çantasını ekiplere teslim eden Alkan'a, polisler tarafından duyarlılığından ötürü teşekkür edildi.

Son dakika haber: ADIYAMAN DURAKTA BULDUĞU KADIN ÇANTASINI POLİSE TESLİM ETTİ
Son dakika haber: ADIYAMAN DURAKTA BULDUĞU KADIN ÇANTASINI POLİSE TESLİM ETTİ
Son dakika haber: ADIYAMAN DURAKTA BULDUĞU KADIN ÇANTASINI POLİSE TESLİM ETTİ
Son dakika haber: ADIYAMAN DURAKTA BULDUĞU KADIN ÇANTASINI POLİSE TESLİM ETTİ
Son dakika haber: ADIYAMAN DURAKTA BULDUĞU KADIN ÇANTASINI POLİSE TESLİM ETTİ
Son dakika haber: ADIYAMAN DURAKTA BULDUĞU KADIN ÇANTASINI POLİSE TESLİM ETTİ
Son dakika haber: ADIYAMAN DURAKTA BULDUĞU KADIN ÇANTASINI POLİSE TESLİM ETTİ
Son dakika haber: ADIYAMAN DURAKTA BULDUĞU KADIN ÇANTASINI POLİSE TESLİM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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