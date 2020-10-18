Son dakika dünya: KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı oyunu kullandı
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Son dakika dünya: KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı oyunu kullandı

18.10.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:05
Son dakika dünya: KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı oyunu kullandı

Bir son dakika haberine göre KKTC'de Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu kullandı.

KKTC'de Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu kullandı. Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa'da Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 223 numaralı sandıkta saat 11.00'de oy verdi.

Oyunu kullandıktan sonra basına kısa açıklama yapan Akıncı, "Dileğim şudur, Kıbrıslı Türkler, ileride 18 Ekim 2020 tarihine baktığında bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin ve iradesinin gurur günü olarak hatırlasınlar" dedi. Akıncı seçim sonuçlarının topluma, adaya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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