Son dakika dünya: İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu
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Son dakika dünya: İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu

27.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:56
Son dakika dünya: İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu

Son dakika habere göre İngiltere'de bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesi nedeniyle Exeter Ünivresitesi'ndeki kampüs binası tahliye edildi.

İngiltere'de bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesi nedeniyle Exeter Ünivresitesi'ndeki kampüs binası tahliye edildi. İmha çalışmalarının 400 metrelik alana genişletildiği ifade edildi.

İngiltere'deki Exeter Ünivresitesi'nde yakınında boş bir arazi yakınındaki inşaat sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Glenthorne Caddesi üzerindeki Exeter Üniversitesi binasına bomba imha ekiplerinin çağırıldığı ifade edildi. Üniversite öğrencilerinin de tahliye edildiğini belirten Devon ve Cornwall Polis Departmanı, 100 metrelik kordonda yapılan imha çalışmasının 400 metrelik alana genişlediğini duyurdu. Exeter Ünivresitesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, üniversitesinin yanındaki özel arazide inşaat çalışanları tarafından patlamamış bir bomba bulunduğu ve Streatham kampüs binasının tahliye edildiği ifade edildi.


Son dakika dünya: İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu
Son dakika dünya: İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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