Son Dakika | Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla hayatını kaybetti
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Son Dakika | Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde havaya ateş açtıktan sonra beline koyduğu tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanan Fatih Aktaş (24), hayatını kaybetti.

Son Dakika | Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla hayatını kaybetti
30.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:28

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde havaya ateş açtıktan sonra beline koyduğu tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanan Fatih Aktaş (24), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sivas merkeze bağlı Kalın köyünde bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında havaya ateş açan Fatih Aktaş, telefonunun çalması üzerine tabancayı yeniden beline koymak istedi. Beline yerleştirdiği tabancanın aniden ateş alması sonucu Aktaş, karnından ağır yaralandı. Aktaş, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından ise cenaze Kalın köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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