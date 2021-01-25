Son dakika: Döküm fabrikasında çıkan yangın korkuttu

BİLECİK'in Vezirhan beldesindeki döküm fabrikasında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken fabrikanın üretim bölümünde maddi hasar meydana geldi. Olay, gece Vezirhan beldesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın metal bekletme ocağında gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS