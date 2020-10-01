Son Dakika! İlan edilen Navtex'e göre NATO üyesi ülkeler Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacak

Son dakika! Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi. NATO üyesi ülkeler 5-9 Ekim tarihlerinde bölgede tatbikat yapacak.

Son aylarda gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan edildi. Türkiye-Yunanistan arasında krize neden olan Doğu Akdeniz'de NATO ülkeleri 5-9 Ekim'de tatbikat yapacak.

NAVTEX NEDİR?

Navtex; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.