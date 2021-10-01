Son dakika... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı (2)
Son dakika gündem haberi: ESKİ HDP'Lİ YÖNETİCİ DE VARDiyarbakır merkezli, İstanbul, Konya, Bursa ve Hakkari'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 12'e yükseldi.
DİYARBAKIR (DHA) - ESKİ HDP'Lİ YÖNETİCİ DE VAR
Diyarbakır merkezli, İstanbul, Konya, Bursa ve Hakkari'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 12'e yükseldi. Şüpheliler arasında 2014 yılında HDP Diyarbakır Bismil ilçe teşkilatı üyesi Ali Osman Nasırolu da bulunuyor. 7'si Diyarbakır'da, 2'si İstanbul'da, diğerleri ise Hakkari, Bursa ve Konya'da yakalanan şüpheliler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanacak.
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