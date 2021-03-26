Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı
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Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Diyarbakır'da silahlı bir saldırgan, 4 kişilik bir aileyi evlerinde rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, evin içerisinden gelen çığlık sesleri duyuldu. Operasyon sonrası evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde bir evde silah ve çığlık sesini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, evde alıkonanların olduğunu ve evden çığlık seslerinin geldiğini belirledi.

2'Sİ YARALI 5 KİŞİ ÇIKARILDI

Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı. Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.

Polis ekiplerinin olayın meydana geldiği evde incelemeleri sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı
Haber Yorumları (2)
XXXX: hangi ilçede en azında ilçe ismini verin
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
KÜBRA: memursen toki/ yenişehir
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500
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