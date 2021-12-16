Son dakika... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama - Haberler
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Son dakika... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

Son dakika... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da, husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba iki aile arasında duruşma sonrası çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, silahlı ve sopalı kavgayla ilgili gözaltı alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da, husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba iki aile arasında duruşma sonrası çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, silahlı ve sopalı kavgayla ilgili gözaltı alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, 14 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında, Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'ndaki adliye karşısında meydana geldi. Aralarındaki husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba Güler ve Polat aileleri, adliye çıkışı buluştukları çay evinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Nedim ve Edip Güler ile Süleyman Polat yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Altan Güler'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar da ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. 1'i ağır olmak üzere 3 yaralının hastanede tedavisi sürüyor. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Son dakika... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

Son dakika... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

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