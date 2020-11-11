Son dakika: Dışişlerinden, 2021'in "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika: Dışişlerinden, 2021'in "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

11.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:54
Son dakika: Dışişlerinden, 2021'in

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 2021'nin "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesi kararının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen zorlu mücadelede en ön saflarda görev alan fedakar sağlık çalışanlarına yönelik ortak minnet ve şükran duygularının uluslararası alandaki...

Dışişleri Bakanlığı, 2021'nin "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesi kararının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen zorlu mücadelede en ön saflarda görev alan fedakar sağlık çalışanlarına yönelik ortak minnet ve şükran duygularının uluslararası alandaki tezahürü olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin önderlik ettiği uluslararası çabalar neticesinde 2021'in, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildiğini anımsatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu karar, Kovid-19 salgınına karşı verilen zorlu mücadelede en ön saflarda görev alan fedakar sağlık çalışanlarına yönelik ortak minnet ve şükran duygularının uluslararası alandaki tezahürüdür." ifadesi yer aldı.

Ayrıca, açıklamada, 9-14 Kasım'da düzenlenen 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde alınan karara dair sürecin, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından iş birliği içinde yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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