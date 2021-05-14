Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz

Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz
Haberler.com - Haberler | Dünya

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası yapılan son açıklamada, "Türkiye, Filistin halkının yanındadır. Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin Müslümanlara yönelik sert saldırıları sonrası başlayan olaylar, Gazze'ye sıçradı. İsrail, Gazze'yi bombardımana tutarken, bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a, yaralıların sayısı ise 830'a yükseldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından da bu zulmün son bulması için bir açıklama yapıldı.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artması, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır.

"SÜRATLE HAREKETE GEÇİLMELİ"

İsrail'in bu kere Gazze'ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir. Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz.

"TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN YANINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEK"

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir."

Son dakika! İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı: Can kaybı 119'a yükseldi
Son dakika! İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı: Can kaybı 119'a yükseldi
Gazze: İsrail neden abluka uyguluyor, bölgede yaşam nasıl?
Gazze: İsrail neden abluka uyguluyor, bölgede yaşam nasıl?
İsrail kara operasyonu başlattı, Gazze'den göç başladı
İsrail kara operasyonu başlattı, Gazze'den göç başladı
Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN ÖZEL: bm güven ve barışın temsili ise israili durdurup işgal ettiği topraklardan geri çekilmeli yoksa bm varlığını ve güvenini yitirmiş olur
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Kenan Doğulu Burak Sergen
Spor Ali Koç Ali Palabıyık Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 12:13:07. #1.16#

title