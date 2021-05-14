Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplumu İsrail'e karşı süratle harekete geçmeye davet ediyoruz

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sonrası yapılan son açıklamada, "Türkiye, Filistin halkının yanındadır. Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin Müslümanlara yönelik sert saldırıları sonrası başlayan olaylar, Gazze'ye sıçradı. İsrail, Gazze'yi bombardımana tutarken, bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a, yaralıların sayısı ise 830'a yükseldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından da bu zulmün son bulması için bir açıklama yapıldı.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artması, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır.

"SÜRATLE HAREKETE GEÇİLMELİ"

İsrail'in bu kere Gazze'ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir. Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz.

"TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN YANINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEK"

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir."