"Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz"
"Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık"
(İHA)
Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'yle ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Can Azerbaycan yalnız değildir yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız"
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri