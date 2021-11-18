"Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz" - Haberler
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"Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz"

"Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık"

(İHA)

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 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Can Azerbaycan yalnız değildir yalnız da olmayacaktır. Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız'

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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